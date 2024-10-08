ЦБ предложил раскрывать больше данных при выходе на IPO

«В случае, если такая информация (прогнозные показатели. — РБК) представлялась бы не в рекламных буклетах, а в проспекте ценных бумаг, это накладывало бы на эмитента, в первую очередь, определенные обязательства в части содержания такой информации и необходимости следования тем обязательствам, которые были на себя приняты», — объяснила глава департамента ЦБ. Сегодня в регулировании есть нормы, которые рекомендуют раскрывать в проспекте и будущие показатели, но на практике это не действует, констатировала Абашеева.