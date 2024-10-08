Азиатский вектор: РФ может увеличить экспорт газа до 197 млрд куб. м к 2036 году

— Эти маршруты до сих пор обсуждаются, но если говорить о перспективе в 10−12 лет, то к этому времени вопрос так или иначе решится. Новый маршрут может проходить через Монголию или Казахстан. Загрузка будет до 30−40 млрд кубометров в год, — подчеркивает собеседник «Известий».