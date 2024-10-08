Азиатский вектор: РФ может увеличить экспорт газа до 197 млрд куб. м к 2036 году

Экспорт российского газа может вырасти до 197 млрд куб. м к 2036 году. Такой прогноз дал вице-премьер России Александр Новак. Среди перспективных направлений для экспорта эксперты выделяют Китай, Индию, Пакистан, Иран, Узбекистан и Казахстан. А вот объемы поставок в Евросоюз вряд ли покажут рост. «Известия» узнали, как будет развиваться ситуация на рынке газа.
Амбициозная цель
Добиться роста поставок газа удастся благодаря развитию инфраструктуры, считает вице-премьер Александр Новак. В колонке для журнала «Энергетическая политика» он уточнил, что «наращивание поставок планируется в страны СНГ, экономические отношения с которыми сегодня активно укрепляются».
На восточном направлении по газопроводу «Сила Сибири» продолжают фиксироваться рекорды поставок газа. При этом Россия возводит новые маршруты в сторону наиболее емких и перспективных рынков, добавил вице-премьер.
В числе направлений, имеющих хороший потенциал, он выделил производство сжиженного природного газа.
«Здесь идет работа над развитием собственного сервиса и технологий, обеспечением флотом газовозов для потребностей действующих и перспективных проектов, созданием специализированных центров по перевалке, хранению и торговле СПГ, выделением ресурсной базы под СПГ— проекты и газохимию», — подчеркнул Новак.
В целом же газ остается востребованным энергоносителем. Спрос на этот ресурс, по словам вице-премьера, может вырасти до 5,7 трлн куб. м к 2050 году. Это +39% к уровню 2023 года.
Устойчивые позиции
По итогам III квартала 2024 года РФ вновь обогнала США по объему поставок газа в Евросоюз. Занятая доля рынка оказалась максимальной за последние девять кварталов, следует из анализа «РИА Новости».
В общей сложности за указанный период Россия поставила в ЕС 13,3 млрд куб. м газа. Кварталом ранее этот показатель равнялся 13 млрд кубометров. При этом год назад объем поставок фиксировался на отметке 11,5 млрд куб. м.
Доля российских компаний в европейском импорте выросла с 17,2%, фиксировавшихся в апреле-июне, до 19,4%. Это максимум со II квартала 2022 года.
Большую часть объема поставок занимает трубопроводный газ. Доля его экспорта за квартал увеличилась на 8%, до 8,6 млрд куб. м. Объем поставок СПГ в предыдущем квартале составил 4,7 млрд кубометров.
Экспорт из США тем временем сократился за квартал на четверть, упав до 9,5 млрд куб. м. В результате этого Соединенные Штаты оказались на третьем месте в рейтинге поставщиков газа в ЕС. На второй строчке расположилась Россия. Лидерство сохранилось за Норвегией, поставившей по итогам июля-сентября 21,7 млрд кубометров.
В плену иллюзий
Экспорт российского газа в Евросоюз сохранится в будущем, поскольку США не могут покрыть все потребности Европы, считает доктор экономических наук, заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.
— Несмотря на сложные отношения России и Европы, экспорт газа в страны этого региона по-прежнему составляет чуть менее половины от объема поставок российского трубопроводного газа. Такие европейские страны, как Австрия, Словакия, Венгрия, Италия, будут стабильно импортировать газ, причем как по «Турецкому потоку», так и по украинскому газопроводу, — полагает эксперт.
Однако в первом случае важную роль будет играть ограниченность мощностей трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», предупреждает он. По ним в совокупности можно отправить немногим более 30 млрд куб. м газа.
— Поэтому рост экспорта в Европу окажется ограниченным, и здесь Россия будет всё больше диверсифицировать географию поставок, — уверен собеседник «Известий».
При этом объемы поставок газа в ЕС будут полностью зависеть от геополитической ситуации, убежден президент Ассоциации инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» доктор политических наук Михаил Смирнов. И РФ не стоит тешить себя иллюзиями насчет сохранения потребления.
— Доля России на рынке в ЕС уже упала вдвое. Нам все-таки лучше сосредоточить свои усилия в направлении СНГ, а также заняться развитием новых месторождений, — призывает эксперт.
Он напоминает, что срок транзита через Украину истекает 31 декабря. И пока не очень понятно, на каких условиях будет происходить продление.
— На фоне ужесточения конфронтации поставки могут быть прекращены в любой день, — подчеркивает Смирнов.
Влияет на объем поставок в Евросоюз и техническая сторона, отмечает независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Россия не может экспортировать в ЕС большие объемы газа из-за отсутствия ключевых артерий.
— Это два «Северных потока», «Ямал — Европа» и идущий через Украину газопровод «Союз», — перечисляет эксперт. При этом газопровод «Уренгой — Помары — Ужгород», по его словам, сейчас работает на 70% своей мощности. А «Турецкий поток» загружен полностью.
Россия действительно обогнала США по объему поставок газа в Евросоюз, однако это не стоит воспринимать как тренд, убежден Демидов. Нужно понимать, что сейчас газохранилища Европы заполнены более чем на 90%, поэтому в закупке дорогого американского СПГ просто нет необходимости.
— Страны Евросоюза временно перестали покупать часть американского СПГ. И только поэтому российский газ продается в больших объемах. Его не стали покупать больше, просто американского газа теперь продается меньше, — резюмирует эксперт.
Новые окна возможностей
В 2024—2026 годах будут расти как добыча газа, так и его экспорт, прогнозирует Евгений Смирнов. Однако в настоящий момент поставки российского газа всё еще на 42% ниже уровня 2021 года.
Перспективы увеличения экспорта до 197 млрд куб. м, по мнению эксперта, скорее всего, связаны с введением в эксплуатацию новых ниток газопроводов. В первую очередь в прогноз входят поставки по газопроводу «Сила Сибири» с проектной мощностью 38 млрд кубометров. При этом в дальнейшем будет введен в эксплуатацию газопровод «Сила Сибири — 2», мощность которого даст дополнительные 50 млрд куб. м к 2035 году.
— Но по данному проекту в лучшем случае возможны поставки газа только после 2030 года, когда он выйдет на мощность лишь в 15 млрд куб. м, — предупреждает собеседник «Известий».
В случае с «Силой Сибири — 2», по его словам, сохраняется ряд нерешенных вопросов. В их числе — ценообразование и согласование окончательного дизайна проекта через Монголию — основного транзитера по данной нитке поставок.
Ключевой партнер
Россия действительно способна существенно нарастить поставки газа за рубеж, не только достигнув объемов, которые были до 2022 года, но и превзойдя их, полагает Владимир Демидов.
— Ключевыми потребителями российского трубопроводного газа будут страны Юга и Юго-Востока. Это Индия, Пакистан и Китай. Если говорить об увеличивающихся поставках СПГ, то это, конечно, в принципе практически вся Юго-Восточная Азия, — считает эксперт.
В последнее время намечается несколько направлений, которые могут сыграть в перспективе на 12 лет и существенно компенсировать выпадение объемов на Европу, отмечает Михаил Смирнов. В первую очередь это Китай. Рост поставок в КНР, по словам эксперта, обусловится не только выходом «Силы Сибири» на полную мощность, но и строительством новых маршрутов.
— Эти маршруты до сих пор обсуждаются, но если говорить о перспективе в 10−12 лет, то к этому времени вопрос так или иначе решится. Новый маршрут может проходить через Монголию или Казахстан. Загрузка будет до 30−40 млрд кубометров в год, — подчеркивает собеседник «Известий».
Есть еще одна возможность выхода на экспорт в КНР. Это линия через существующий газопровод «Бухарский нефтегазовый район — Китай», проходящий по югу Казахстана. Потенциальная возможность загрузки этой нитки — 55 млрд кубометров. Сейчас она загружена менее чем на 5 млрд, указывает эксперт.
Впрочем, с учетом стремления КНР к диверсификации источников рост поставок в этом направлении будет происходить лишь до определенных пределов, предостерегает Евгений Смирнов.
Да и доходы от продажи газа в Китай будут существенно ниже, даже если он примет на себя все объемы, от которых отказалась Европа, предупреждает эксперт. Такая ситуация связана с тем, что Поднебесная стремится «выбить» себе более льготные условия ценообразования.
Не Европой единой
Правда, есть и другие важные направления, на которые может развернуть свой экспорт Россия, отмечает Михаил Смирнов. Одно из них — Центральная Азия. Высокая потребность в газе, в частности, наблюдается у Узбекистана.
— Страна бурно развивается, там растет население, промышленность и бытовое потребление газа. При этом внутренняя добыча постоянно падает, из-за чего Узбекистан превратился в энергодефицитный регион, — указывает эксперт.
В аналогичном положении, по его словам, находится Казахстан. У страны также растет спрос на газ на фоне падения собственной добычи.
— У Казахстана огромная потребность в газификации северных и центральных регионов, в которых никогда в истории не было газа. Это тоже очень серьезные объемы, — подчеркивает собеседник «Известий».
Перспективным направлением, по мнению Михаила Смирнова, также выступает Иран. Это вторая в мире страна по запасам газа, характеризующаяся низкими объемами добычи.
— Вся северная часть страны не обеспечена газом. Поэтому решение о строительстве газопровода на север Ирана со стороны России кажется разумным, — полагает эксперт, уточняя, что в длительной перспективе это направление может дать РФ приличные объемы экспорта.
В целом же цифра в 197 млрд кубометров к 2036 году — вполне реальная цель, резюмирует собеседник «Известий». Но ее достижение — это сложная задача, требующая больших усилий и внимания.