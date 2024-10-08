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Аксаков допустил поднятие ставки ЦБ до 20% в октябре

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Банк России на ближайшем заседании в октябре может поднять ставку до 20%, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Источник: РИА "Новости"

«Денежно-кредитная политика будет жесткой. Соответственно, Центральный банк будет повышать ключевую ставку до тех пределов, пока не добьется своей цели. Я допускаю, что в ближайшее время, 25 октября, он повысит ее до 20% для того, чтобы обеспечить возвращение инфляции к 4%», — сказал он.

ЦБ РФ в сентябре повысил ключевую ставку с 18% до 19% годовых. Альтернативным сценарием регулятор рассматривал повышение ее до 20%. ЦБ указывал на возможность повышения ставки на следующем заседании совета директоров Банка России 25 октября, так как инфляционное давление остается высоким.