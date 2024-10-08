Аксаков допустил поднятие ставки ЦБ до 20% в октябре

«Денежно-кредитная политика будет жесткой. Соответственно, Центральный банк будет повышать ключевую ставку до тех пределов, пока не добьется своей цели. Я допускаю, что в ближайшее время, 25 октября, он повысит ее до 20% для того, чтобы обеспечить возвращение инфляции к 4%», — сказал он.