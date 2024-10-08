Акции Trump Media выросли почти на 15% после выступления Маска на митинге Трампа

В воскресенье Илон Маск вышел на сцену к Трампу на митинге в округе Батлер в штате Пенсильвания, чтобы обратиться к сторонникам республиканца и поддержать его. Мероприятие прошло в том же месте, что и митинг 13 июля, на котором на Трампа было совершено покушение. После того митинга Маск впервые публично поддержал Трампа.