В «Солар» сообщили о заинтересованности хакеров нелегальной арендой мощностей

В настоящее время «Солар» в целом видит тренд на смешение DDoS-атак с крупных компаний в Центральном федеральном округе на представителей малого и среднего бизнеса в иных частях России. Злоумышленники стали чаще прибегать к мультивекторным атакам, то есть применять несколько их типов одновременно, что усложняет и защиту, и процесс устранения последствий.