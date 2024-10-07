В «Солар» сообщили о заинтересованности хакеров нелегальной арендой мощностей

Избаенков сравнил атаки через арендованные мощности с атаками через ботнеты — сети зараженных умных устройств, к которым незаконно и часто скрытно получен доступ. «Умные IoT-устройства обладают ограниченными вычислительными ресурсами, которые снижают эффективность ботнетов, построенных на таких устройствах. А аренда серверов и виртуальных машин в российских дата-центрах дает хакерам доступ к более производительным ресурсам», — пояснил он разницу в эффективности.
Аренда позволяет хакерам значительно усиливать мощность и интенсивность атак, предупредил он. Через мощности на территории России также можно обойти фильтрацию по географическому местоположению, которой многие компании пользуются как защитным инструментом.
В настоящее время «Солар» в целом видит тренд на смешение DDoS-атак с крупных компаний в Центральном федеральном округе на представителей малого и среднего бизнеса в иных частях России. Злоумышленники стали чаще прибегать к мультивекторным атакам, то есть применять несколько их типов одновременно, что усложняет и защиту, и процесс устранения последствий.