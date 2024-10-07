В России могут появится новые ипотечные программы

По словам Аксакова, конкретные сроки появления новых программ станут понятны после обсуждений и рассмотрения бюджетного пакета на следующую трехлетку. Парламентарий отметил нехватку кадров в стране, особенно айтишников, которых необходимо стимулировать, в том числе с помощью жилья. Он подчеркнул, что новые программы будут адресными и точечными, без массового использования, чтобы не повлиять на ставки и макроэкономику.