В РФ в III квартале на 4,3% выросла площадь новой стройки жилья

Всего по итогам девяти месяцев 2024 года в РФ девелоперы начали строительство 35,2 млн кв. м, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2023 года. При этом больше всего площадь работ за этот период выросла в Северо-Кавказском федеральном округе — на 57% до 1,6 млн кв. м и в Южном федеральном округе — на 29% до 4,7 млн кв. м, в том числе в Краснодарском крае — на 40% до 1,93 млн кв. м.