В РФ в III квартале на 4,3% выросла площадь новой стройки жилья

«В третьем квартале застройщики продолжали активно наращивать портфель жилищного строительства, несмотря на завершение массовой льготной ипотеки. В июле — сентябре на рынок выведено 12 млн кв. м новых проектов — практически на уровне высокого II квартала и больше, чем в том же квартале 2021−2023 годах», — процитировали в его сообщении пресс-службы ДОМ.РФ.
Так, во II квартале 2024 года было запущено строительство 12,5 млн кв. м жилищных проектов в РФ, а в III квартале 2023 года 11,5 млн кв. м, по материалам ДОМ.РФ.
Всего по итогам девяти месяцев 2024 года в РФ девелоперы начали строительство 35,2 млн кв. м, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2023 года. При этом больше всего площадь работ за этот период выросла в Северо-Кавказском федеральном округе — на 57% до 1,6 млн кв. м и в Южном федеральном округе — на 29% до 4,7 млн кв. м, в том числе в Краснодарском крае — на 40% до 1,93 млн кв. м.
Где стройка замедлилась
Самое серьезное замедление выхода проектов в стройку по итогам января — сентября 2024 года год к году ДОМ.РФ зафиксировал в Санкт-Петербурге — на 33% до 1,07 млн кв. м, Московской области — на 24% до 1,94 млн кв. м и в Тульской области — на 16% до 0,32 млн кв. м.
«География жилищного строительства продолжает смещаться в регионы — доля субъектов РФ, не относящихся к 10 крупнейшим (по объему строительства — прим. ТАСС), последовательно растет. Это результат структурной трансформации российской экономики, которая выражается, в том числе, в повышении уровня жизни людей за пределами крупных региональных центров», — отметил Мутко.
С начала года портфель строящегося жилья в России вырос на 11% и на 1 октября 2024 года достиг 117,8 млн кв. м. Для сравнения за аналогичный период в 2021—2023 годах рост составлял 5−6%.