В РФ прирост прогнозных ресурсов титана может составить 105 млн тонн до 2030 года

Глава Минприроды Александр Козлов, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что в рамках госпрограммы «Воспроизводство и использование природных ресурсов» сейчас идут работы на двух объектах: в Бурятии на Витимконском массиве и в Тамбовской области на Кирсановской площади. «По первому [объекту] ожидаем прирост прогнозных ресурсов коренных титановых руд в 2025 году 45 млн тонн, а на Кирсановском участке рассчитываем в 2026 году получить уже запасы — 2,5 млн тонн, плюс 300 тыс. [тонн] запасов циркония в россыпях», — сказал он.