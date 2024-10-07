В РФ прирост прогнозных ресурсов титана может составить 105 млн тонн до 2030 года

Кроме того, Минприроды ожидает прирост ресурсов в объеме 5 млн тонн титана в россыпях. Геологоразведка титана пройдет на объектах в Амурской, Кемеровской и Томской областях.
Глава Минприроды Александр Козлов, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что в рамках госпрограммы «Воспроизводство и использование природных ресурсов» сейчас идут работы на двух объектах: в Бурятии на Витимконском массиве и в Тамбовской области на Кирсановской площади. «По первому [объекту] ожидаем прирост прогнозных ресурсов коренных титановых руд в 2025 году 45 млн тонн, а на Кирсановском участке рассчитываем в 2026 году получить уже запасы — 2,5 млн тонн, плюс 300 тыс. [тонн] запасов циркония в россыпях», — сказал он.
Министерство также подчеркнуло, что за 2022−2023 годы компании вложили в разведку месторождений титановых руд 128,2 млн рублей, а заявленные инвестиции на 2024 год составляет 369,2 млн рублей. При этом правительство РФ за 2022−2024 годы выделило на геологоразведку титана почти на 40% больше — 684,1 млн рублей.
Согласно данным Минприроды, Россия обладает второй по величине после Китая сырьевой базой титана. Балансовые запасы этого металла в России сосредоточены в 37 месторождениях и составляют 581 млн тонн, примерно 15% от мировых запасов. «Еще около 305 млн тонн — это прогнозные ресурсы, это значит, что у нашей страны имеется огромный потенциал прироста запасов титана», — добавили в министерстве.