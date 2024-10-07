В Петербурге обанкротится один из крупнейших производителей колбас

«Кроме того, в Московском районном суде Санкт-Петербурга очень много дел о невыплате заработной платы. Все это в совокупности указывает на какой-то системный сбой в компании, которая не имеет достаточной выручки и перспектив получения этой выручки для расчетов с кредиторами», — считает Менде.