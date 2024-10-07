В Петербурге обанкротится один из крупнейших производителей колбас

Производитель колбас и мясных продуктов ООО МПК «Петровские деликатесы» подал исковое заявление на банкротство, соответствующая информация появилась на сайте картотеки арбитражных судебных дел.
Как следует из иска, сумма неисполненных долговых обязательств составляет 44,8 млн руб.
Как первым обратило внимание издание «Деловой Петербург», сумма к взысканию по открытым исполнительным производствам составляет порядка 16,5 млн руб, из которых 10,1 млн руб. были поданы в октябре.
Как отмечает партнер юридической фирмы Ru.Courts Елена Менде со ссылкой на информацию о приостановлении операций по всем банковским счетам от 4 октября текущего года, одной из причин подачи иска о банкротстве могла стать невозможность исполнения обязанностей налогоплательщика.
«Кроме того, в Московском районном суде Санкт-Петербурга очень много дел о невыплате заработной платы. Все это в совокупности указывает на какой-то системный сбой в компании, которая не имеет достаточной выручки и перспектив получения этой выручки для расчетов с кредиторами», — считает Менде.
Компания «Петровские деликатесы» зицитионирует себя как одного из крупнейших производителей колбас и мясных деликатесов в Северо-Западном регионе РФ. Выручка компании за прошлый 2023 год понизилась 2022 году на 34% и составила 919,7 млн рублей. Чистая прибыль снизилась на 26%, до 4,3 млн рублей.
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