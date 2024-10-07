В Китае приостановили покупку одного металла

Цены на золото в этом году взлетели примерно на 28%, демонстрируя максимальный годовой прирост за последние 14 лет. Драйверами роста стали начало цикла снижения ставок ФРС США, геополитическая напряженность и высокий спрос со стороны центробанков. Хотя глобальные регуляторы, активно скупавшие золото в 2022—2023 гг., по прогнозам Всемирного золотого совета, замедлят закупки в 2024 году, они все равно останутся выше доковидного уровня.