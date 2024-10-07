В акции «Монетная неделя» поучаствуют около 4 тыс. подразделений 159 банков

Банк России отмечает, что обменять накопившуюся мелочь теперь можно не только в банках, но и в сетевых магазинах. Помимо кредитных организаций, в мероприятии также примут участие более 3,5 тыс. торговых точек. Однако зачислить монеты на счет можно только в банках, магазины такую операцию не совершают, предупреждает регулятор.
Во время весенней акции, которая проходила с 20 мая по 2 июня, жители страны принесли в банки более 31 млн монет. Всего граждане вернули в оборот свыше 135 млн рублей. Вес собранной мелочи превысил 138 тонн.