В акции «Монетная неделя» поучаствуют около 4 тыс. подразделений 159 банков

Банк России отмечает, что обменять накопившуюся мелочь теперь можно не только в банках, но и в сетевых магазинах. Помимо кредитных организаций, в мероприятии также примут участие более 3,5 тыс. торговых точек. Однако зачислить монеты на счет можно только в банках, магазины такую операцию не совершают, предупреждает регулятор.