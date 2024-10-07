ТГК-14 привлекла 1,5 млрд рублей в ходе SPO на Мосбирже

ТГК-14 обеспечивает тепло- и электроэнергией потребителей в Забайкальском крае и Бурятии. Выручка компании от операционной деятельности за первое полугодие 2024 года выросла на 11,3% год к году, до 9,5 млрд рублей. Показатель EBITDA составил 1,4 млрд рублей, чистая прибыль — 641 млн рублей. В сентябре акционеры ТГК-14 утвердили дивиденды за первое полугодие: они составят 0,000456185457964399 рубля на акцию. На их выплату будет направлено 619,5 млн рублей — вся чистая прибыль компании по РСБУ за январь-июнь.