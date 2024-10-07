ТГК-14 привлекла 1,5 млрд рублей в ходе SPO на Мосбирже

«Территориальная генерирующая компания № 14» (ТКГ-14) привлекла 1,5 млрд рублей в ходе вторичного размещения акций на Мосбирже, следует из сообщения компании.
Цена SPO ТГК-14 составила 0,01 рубля за акцию. В рамках размещения основной акционер ТГК-14, АО «Дальневосточная управляющая компания», разместила принадлежащие ей 10,86% акций. До SPO доля акций ТГК-14 в свободном обращении составляла 9%, теперь free-float компании — 19,86%. Доля институциональных и розничных инвесторов в распределении акций составила 48% и 52% соответственно.
О проведении SPO ТГК-14 объявила 23 сентября. Не менее 65% привлеченной в ходе размещения суммы за вычетом налогов и расходов на организацию SPO «Дальневосточная управляющая компания» направит на погашение долга перед ТГК-14. Впоследствии эти средства будут использованы для финансирования проектов компании.
ТГК-14 обеспечивает тепло- и электроэнергией потребителей в Забайкальском крае и Бурятии. Выручка компании от операционной деятельности за первое полугодие 2024 года выросла на 11,3% год к году, до 9,5 млрд рублей. Показатель EBITDA составил 1,4 млрд рублей, чистая прибыль — 641 млн рублей. В сентябре акционеры ТГК-14 утвердили дивиденды за первое полугодие: они составят 0,000456185457964399 рубля на акцию. На их выплату будет направлено 619,5 млн рублей — вся чистая прибыль компании по РСБУ за январь-июнь.