Ставки по ипотеке в России достигли нового пика

На 6 октября 2024 года на первичном рынке средневзвешенная ставка достигла 22,33%, увеличившись за прошедшую неделю на 0,57 процентных пункта. На вторичном рынке показатели также выросли, составив 22,34% с повышением на 0,66 процентных пункта.
Среди топ-20 банков, пять организаций решили повысить ставки по рыночным программам. В числе лидеров по повышению — Сбербанк, где ставки выросли на 0,9 процентных пункта и начинаются с 22,2%. Альфа-банк увеличил ставки на 1 процентный пункт до 22,69%, в Т-Банке и банке Санкт-Петербург ставки выросли на 1 процентный пункт и 0,5 процентных пункта соответственно. В Уралсибе рост составил 0,5 процентных пункта до 21,19%. Единственным исключением стал банк Кубань Кредит, который снизил свои ставки на 0,4 процентных пункта до 20,5%.
Ситуация в сегменте индивидуального жилищного строительства также показывает тенденцию роста. Средняя ставка на покупку готового дома выросла до 22,62%, а на строительство дома — до 23,01%. В этом сегменте ставки увеличили три банка: Сбербанк, Альфа-банк и Транскапиталбанк, с ростом на 0,9, 1 и 0,5 процентных пункта соответственно.
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