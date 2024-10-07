Ставки по ипотеке в России достигли нового пика

Среди топ-20 банков, пять организаций решили повысить ставки по рыночным программам. В числе лидеров по повышению — Сбербанк, где ставки выросли на 0,9 процентных пункта и начинаются с 22,2%. Альфа-банк увеличил ставки на 1 процентный пункт до 22,69%, в Т-Банке и банке Санкт-Петербург ставки выросли на 1 процентный пункт и 0,5 процентных пункта соответственно. В Уралсибе рост составил 0,5 процентных пункта до 21,19%. Единственным исключением стал банк Кубань Кредит, который снизил свои ставки на 0,4 процентных пункта до 20,5%.