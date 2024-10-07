Стало известно, кто может получить компенсацию за оплату детского сада в Москве

По ее словам, размер выплаты будет зависеть от количества детей в семье. Так, на первого ребенка приходится 20% от уплаченной суммы за детский сад, на второго — 50%, на третьего и последующего — 70%. В подсчете детей учитываются все несовершеннолетние дети и совершеннолетние в возрасте до 23 лет, если они учатся очно.