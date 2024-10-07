Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Коридор для рубля. Эксперты оценили курс российской валюты на начало недели

После сентябрьских нулевых продаж валюты ЦБ со следующей недели и до конца первой недели ноября резко наращивает свое присутствие на рынке — сальдо продаж валюты возрастет в 25 раз. Какой эффект это окажет на курсы валют, Финансам Mail рассказали аналитики.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман отметил, что увеличение продаж валюты ЦБ поддерживает курс рубля.

«Это помогает нивелировать давление на рубль, вызванное внешними факторами, такими как падение цен на нефть, санкции или отток капитала. В краткосрочной перспективе данная мера будет способствовать укреплению рубля или замедлению его падения, но не исключает возможных колебаний курса в будущем», — сказал он.

Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», также подчеркнул, что рост объема продаж валюты регулятором — фактор за рубль.

«Его влияние на курс как раз начнет ощущаться с понедельника», — спрогнозировал он.

Однако, добавил Александр Шнейдерман, данная мера носит временный характер и имеет краткосрочное воздействие. По его словам, по рублю сегодня сохраняется уверенный «медвежий» настрой. Доллар в октябре нацелен на 97 рублей.

При этом Михаил Зельцер напомнил, что юань 3 октября прервал ралли, и от пиковых 13,56 отступил под 13,4. Тенденция коррекции инвалюты может сохраниться.

«Ориентиром юаня вниз выступит круглые 13; технически на фоне накопленной перекупленности еще −3% от текущих не проблема. Доллар и евро вероятно пойдут вслед за юанем — в рамках октября поближе к 92 и 102 соответственно», — заключил эксперт.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».