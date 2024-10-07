Коридор для рубля. Эксперты оценили курс российской валюты на начало недели

Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман отметил, что увеличение продаж валюты ЦБ поддерживает курс рубля.
«Это помогает нивелировать давление на рубль, вызванное внешними факторами, такими как падение цен на нефть, санкции или отток капитала. В краткосрочной перспективе данная мера будет способствовать укреплению рубля или замедлению его падения, но не исключает возможных колебаний курса в будущем», — сказал он.
Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», также подчеркнул, что рост объема продаж валюты регулятором — фактор за рубль.
«Его влияние на курс как раз начнет ощущаться с понедельника», — спрогнозировал он.
Однако, добавил Александр Шнейдерман, данная мера носит временный характер и имеет краткосрочное воздействие. По его словам, по рублю сегодня сохраняется уверенный «медвежий» настрой. Доллар в октябре нацелен на 97 рублей.
При этом Михаил Зельцер напомнил, что юань 3 октября прервал ралли, и от пиковых 13,56 отступил под 13,4. Тенденция коррекции инвалюты может сохраниться.
«Ориентиром юаня вниз выступит круглые 13; технически на фоне накопленной перекупленности еще −3% от текущих не проблема. Доллар и евро вероятно пойдут вслед за юанем — в рамках октября поближе к 92 и 102 соответственно», — заключил эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».