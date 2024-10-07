Коридор для рубля. Эксперты оценили курс российской валюты на начало недели

«Это помогает нивелировать давление на рубль, вызванное внешними факторами, такими как падение цен на нефть, санкции или отток капитала. В краткосрочной перспективе данная мера будет способствовать укреплению рубля или замедлению его падения, но не исключает возможных колебаний курса в будущем», — сказал он.