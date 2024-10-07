Solidcore Resources выкупил 9,59% обыкновенных акций в рамках предложения по обмену

В результате выкупа шестого транша и выпуска новых акций взамен общее количество голосующих акций компании не изменилось и составляет 473,69 млн 320 акций номинальной стоимостью $0,03, каждая из которых предоставляет право одного голоса. Компании принадлежит 87,054 млн 919 обыкновенных казначейских акций, которые не предоставляют права голоса или экономические права. Компания намерена аннулировать акции при смягчении наложенных на НРД ограничений. До этого момента эти акции будут храниться на казначейских счетах компании и не будут перевыпущены.