Solidcore Resources выкупил 9,59% обыкновенных акций в рамках предложения по обмену

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Компания Solidcore Resources (бывший Polymetal) в рамках предложения по обмену акций выкупила последний шестой транш обыкновенных акций в количестве около 19,3 млн штук (4,08% от акций в обращении) в обмен на новые, выпущенные на бирже МФЦА (AIX), в соотношении одна к одной, говорится в сообщении компании. Всего по итогам обмена компания выкупила 9,59% от акций в обращении.
В результате выкупа шестого транша и выпуска новых акций взамен общее количество голосующих акций компании не изменилось и составляет 473,69 млн 320 акций номинальной стоимостью $0,03, каждая из которых предоставляет право одного голоса. Компании принадлежит 87,054 млн 919 обыкновенных казначейских акций, которые не предоставляют права голоса или экономические права. Компания намерена аннулировать акции при смягчении наложенных на НРД ограничений. До этого момента эти акции будут храниться на казначейских счетах компании и не будут перевыпущены.
Ранее акционеры Polymetal одобрили новый обмен акций, заблокированных в результате санкций, введенных ЕС против Национального расчетного депозитария (НРД), на новые, выпущенные на бирже МФЦА (AIX) в размере одна к одной.
11 марта Polymetal проинформировал, что закрыл сделку по продаже 100% акций «Полиметалла» (холдинговая компания российских активов Polymetal) компании «Мангазея плюс», позднее компания сменила название на Solidcore Resources.