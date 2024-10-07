Силуанов заявил, что бюджет сдержит инфляционные процессы

Федеральный бюджет России поможет сдержать инфляцию, простимулирует экономическое развитие, укрепит финансовый суверенитет. Об этом рассказал глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая на слушаниях о параметрах проекта федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в Совете Федерации.