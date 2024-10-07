Силуанов заявил, что бюджет сдержит инфляционные процессы

«При формировании бюджета мы руководствовались необходимостью обеспечения устойчивости финансовой системы страны. Бюджет составлен в соответствии с бюджетным правилом, обеспечивается структурный первичный баланс, и это позволит сдержать инфляционные процессы, укрепить финансовый суверенитет, будет стимулировать экономическую динамику», — сказал министр.
Он добавил, что Россия выходит на снижение зависимости бюджета от нефтегазовых доходов, а источником финансирования станут внутренние заимствования.
Также Силуанов высказался о финансировании регионов. По его словам, власти готовят механизм для списания некоторых задолженностей регионам по кредитам. После списания долговая нагрузка регионов существенно снизится к 2023 году.
«Для регионов предусматриваем дополнительные источники финансирования за счет увеличения ставок акцизов на алкогольную продукцию в бюджет регионов ожидаем дополнительные поступления в следующую трехлетку более 160 млрд рублей», — добавил министр.
Кроме того, глава Минфина рассказал, на какие сферы планируется выделить бюджетные средства. Например, на дорожную инфраструктуру будут выделять 1,3 трлн рублей ежегодно. На реализацию программ формирования современной городской среды, комплексного развития сельских территорий направят 180 млрд рублей. Помимо этого, планируется ежегодно выделять более 28 млрд рублей на поддержку спорта.
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