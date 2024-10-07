Силуанов рассказал, на сколько в 2025 году вырастут пенсии

«Согласно закону, с 1 января 2025 года работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию и выплату к ней в размере, установленном на 31 декабря 2024 года, без учета недополученных средств. Действующие до этого нормы предполагали приостановку индексации пенсий с 2016 года», — отмечалось в комментарии Минфина.