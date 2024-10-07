Силуанов рассказал, на сколько в 2025 году вырастут пенсии

Пенсии в январе 2025 года будут проиндексированы на уровень инфляции текущего, 2024 года.
Увеличение этого вида выплат коснется как неработающих, так и работающих пенсионеров.
«В этом году мы приняли важное решение о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, и начиная со следующего года эта индексация будет реализовываться», — отметил министр в начале своего выступления.
Напомним, что согласно прогнозу Минэкономразвития, инфляция в конце 2024 года может составить 7,3%.
Решение о возобновлении индексации пенсий работающих пенсионеров было озвучено президентом России Владимиром Путиным в его выступлении на ПМЭФ. 8 июля текущего года он подписал соответствующий закон.
«Согласно закону, с 1 января 2025 года работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию и выплату к ней в размере, установленном на 31 декабря 2024 года, без учета недополученных средств. Действующие до этого нормы предполагали приостановку индексации пенсий с 2016 года», — отмечалось в комментарии Минфина.
Возобновление индексаций пенсий работающим пенсионерам было заложено в проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
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