СФ предложил перенести срок уплаты утильсбора автоконцернами в 2025 году

«Перенос утильсбора как инструмент поддержки отечественных автопроизводителей доказал свою эффективность в предыдущие годы. В этой связи предлагаем и в следующем году также перенести ежеквартальные платежи утильсбора от автопроивзодителей в бюджет на декабрь 2025 года. Это поможет сохранить оборотные средства в условиях роста ключевой ставки Центробанка», — сказал Кутепов на парламентских слушаниях в Совфеде по проекту федерального бюджета на 2025−2027 годы.