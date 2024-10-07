Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СФ предложил перенести срок уплаты утильсбора автоконцернами в 2025 году

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил перенести срок уплаты утилизационного сбора в 2025 году на конец года, как это уже делалось в предыдущие годы для решения проблемы дефицита оборотных средств у автопроизводителей.

Источник: РИА "Новости"

«Перенос утильсбора как инструмент поддержки отечественных автопроизводителей доказал свою эффективность в предыдущие годы. В этой связи предлагаем и в следующем году также перенести ежеквартальные платежи утильсбора от автопроивзодителей в бюджет на декабрь 2025 года. Это поможет сохранить оборотные средства в условиях роста ключевой ставки Центробанка», — сказал Кутепов на парламентских слушаниях в Совфеде по проекту федерального бюджета на 2025−2027 годы.

Сенатор отметил, что подобное решение было принято в 2022, 2023 и 2024 годах. «Важно принять такое постановление до 15 февраля 2025 года, потому что в эту дату автопроизводители должны сделать перечисление в бюджет многомиллиардного платежа утилизационного сбора. Прошу поддержать», — заключил Кутепов.