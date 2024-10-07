Секреты успешной онлайн-торговли: на портале МБМ действует сервис «Анализ карточки товара на маркетплейсах»

Помимо сервиса, предприниматели из сферы электронной коммерции могут пройти тематическое обучение. С 21 октября МБМ запускает обучающую программу «Маркетплейсы: путь к успеху» в рамках проекта «Наставничество МБМ». Занятия продлятся 1,5 месяца. Наставники проекта помогут новичкам создать и запустить магазин на крупнейших отечественных маркетплейсах, а тем, кто уже ведет свое дело на интернет-площадках, оптимизировать бизнес-процессы. Наставниками проекта выступят бизнесмены, которые уже не первый год успешно работают на маркетплейсах и делают миллионные обороты, реализуя различные товары: от одежды до стройматериалов. Участие в программе бесплатное, доступно по предварительной регистрации на портале МБМ.