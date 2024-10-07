Секреты успешной онлайн-торговли: на портале МБМ действует сервис «Анализ карточки товара на маркетплейсах»

На портале ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) реализован сервис «Анализ карточки товара на маркетплейсах». Предприниматели могут получить бесплатные консультации экспертов МБМ, которые проведут аудит карточек товаров, размещенных на крупнейших российских торговых площадках.
Экспертная помощь будет полезна тем, кто стремится развивать действующий бизнес и успешно торговать на маркетплейсах, а также тем, кто собирается представить на интернет-площадках новый продукт. Услуга позволит предпринимателям минимизировать финансовые расходы на аудит карточки и сэкономить время.
Специалисты МБМ проанализируют эффективность реализации товаров по различным показателям, например, по объему продаж, ключевым запросам по товару и многим другим. Это позволит изучить спрос и динамику продаж, скорректировать стратегию, выявить, какие группы товаров перспективны, а какие не приносят достаточной прибыли.
Кроме того, экспертный анализ предполагает изучение идентичных карточек товара и аналитику отзывов. Это даст продавцам возможность увидеть преимущества и недостатки своих соперников, что, в свою очередь, поможет выработать стратегию по повышению эффективности продаж в интернете.
Чтобы получить консультацию специалистов МБМ, необходимо отправить заявку на портале mbm.mos.ru и заполнить анкету.
Помимо сервиса, предприниматели из сферы электронной коммерции могут пройти тематическое обучение. С 21 октября МБМ запускает обучающую программу «Маркетплейсы: путь к успеху» в рамках проекта «Наставничество МБМ». Занятия продлятся 1,5 месяца. Наставники проекта помогут новичкам создать и запустить магазин на крупнейших отечественных маркетплейсах, а тем, кто уже ведет свое дело на интернет-площадках, оптимизировать бизнес-процессы. Наставниками проекта выступят бизнесмены, которые уже не первый год успешно работают на маркетплейсах и делают миллионные обороты, реализуя различные товары: от одежды до стройматериалов. Участие в программе бесплатное, доступно по предварительной регистрации на портале МБМ.
Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
ГБУ «Малый бизнес Москвы», подведомственное Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы, помогает людям открывать и развивать свое дело в столице.
Для предпринимателей проводят бесплатные обучающие и деловые мероприятия: форумы, семинары, тренинги, конференции, которые помогают повысить профессиональные компетенции и найти единомышленников.
Получить консультацию по вопросам открытия и ведения бизнеса и более подробно узнать об актуальных мерах поддержки предпринимателей в Москве можно в центрах услуг для бизнеса, на сайте МБМ, по телефону:
Реклама ГБУ «Малый бизнес Москвы», ИНН 7703766666
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