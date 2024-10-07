РЖД за 9 месяцев перевезли 74,1 млн тонн угля на экспорт в восточном направлении

В частности, в январе — сентябре отправили угля на экспорт в восточном направлении: Кузбасс — 39,9 млн тонн (+3,8% к 2023 году, +0,01% к плану), Хакасия — 4,9 млн тонн (+10,3% к 2023 году, +1,7% к плану), Тыва — 0,5 млн тонн (+4,6% к 2023 году, +0,3% к плану), Бурятия — 6,7 млн тонн (-1,9% к 2023 году, +1% к плану), Якутия — 19,5 млн тонн (+1,9% к 2023 г., +1% к плану) и Иркутская область — 2,6 млн тонн (+3,3% к 2023 г., +4% к плану).