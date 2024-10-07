Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рассказали, как проверить свои социальные выплаты и льготы

Получить информацию о положенных гражданину мерах поддержки можно без обращения в органы соцзащиты. Как это сделать, выясняли Финансы Mail.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

С 2018 года в России внедрена Единая государственная информационная система социального обеспечения, которая объединила все данные о положенных льготах и выплатах для граждан. Пользователи могут подключить автоматические уведомления о праве на меры поддержки через личный кабинет на портале «Госуслуги».

Эти уведомления охватывают все возможные жизненные ситуации. Однако, чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо подключить их до наступления значимого события. В противном случае информацию придется получать самостоятельно. Для активации уведомлений достаточно авторизоваться на портале, пройти в раздел «Документы и данные», выбрать пункт «Льготы и выплаты» и поставить отметку о согласии на получение уведомлений.

В случае, если пользователь не подключил данную функцию вовремя, он может заказать выписку с данными об уже реализованных мерах поддержки через специального бота на портале «Госуслуги». Выписка включает информацию о размере выплат, сроке их назначения и периодичности. Пользователи могут заказать эти данные за 6, 12, 24 месяца или выбрать конкретный период.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».