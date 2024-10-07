Россиянам рассказали, как проверить свои социальные выплаты и льготы

В случае, если пользователь не подключил данную функцию вовремя, он может заказать выписку с данными об уже реализованных мерах поддержки через специального бота на портале «Госуслуги». Выписка включает информацию о размере выплат, сроке их назначения и периодичности. Пользователи могут заказать эти данные за 6, 12, 24 месяца или выбрать конкретный период.