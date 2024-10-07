Россиянам объяснили, какой ремонт нельзя делать в квартире

Проведение ремонта в квартире таит в себе определенные нюансы, которые важно знать и учитывать еще до начала работ. Это позволит избежать штрафов, ненужных расходов, а также облегчит ее продажу в будущем. О том, какой ремонт лучше не делать в квартире, в материалах Финансов Mail.