Россиянам объяснили, какой ремонт нельзя делать в квартире

Перед началом масштабных ремонтных работ в квартире важно четко понимать, что представляют собой перепланировка и переустройство жилых помещений. Следует учитывать, что в каждом субъекте РФ действуют нормативно-правовые акты, которые необходимо изучить, так как они могут накладывать определенные ограничения.
Есть ряд изменений, для проведения которых требуется согласование с управляющей компанией, местными органами власти, жилищной инспекцией, а в некоторых случаях и с соседями.
Лишь выполнив работы по согласованию плана можно будет пройти проверку, оформить обновленный технический паспорт жилого помещения и зарегистрировать изменения в Росреестре.
Отсутствие решения о согласовании переустройства или перепланировки жилого помещения, проверки внесенных изменений и устранения обнаруженных нарушений может повлечь штрафные санкции. Кроме того, в дальнейшем у собственника могут возникнуть проблемы при совершении сделок с такой недвижимостью.
Отличия перепланировки от переустройства
Перепланировка — это изменение конфигурации жилого помещения, требующее внесения соответствующих данных в его технический паспорт.
Такие работы могут включать в себя перенос и разборку перегородок, перенос и устройство дверных проемов, разукрупнение либо укрупнение многокомнатных жилых помещений, устройство дополнительных кухонь и санузлов, расширение жилой площади за счет вспомогательных помещений, ликвидацию темных кухонь и входов в кухни через квартиры либо жилые помещения, устройство или переоборудование тамбуров.
Переустройство представляет собой установку, замену либо перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического, отопительного и иного оборудования, которые требуют внесения изменений в технический паспорт жилого помещения.
Отметим, что при перепланировке и переустройстве не допускается модификация несущих стен и объединение жилых комнат с кухней, в которой установлена газовая плита, нельзя устанавливать на балконе батареи, которые относятся к централизованной системе отопления в многоквартирном доме, запрещается присоединение чердака дома либо подвала к квартире, а также ограничение или блокировка доступа к общедомовым системам вентиляции, водоснабжения, теплоснабжения и иным инженерным коммуникациям.
Какие работы можно делать без согласования
Собственник жилого помещения вправе делать ремонт, не угрожающий целостности конструктивных элементов здания или безопасности и комфорту других жильцов дома.
Как правило, без согласования в квартире можно провести косметический ремонт (покрасить стены, поклеить обои, уложить плитку, кафель, ламинат, линолеум). Также можно заменить окна и двери, застеклить балкон без изменения ширины проемов, произвести замену старых труб на новые (но на прежних местах), изменить местоположение электроплиты в пределах кухонного помещения, поменять встроенную мебель, расположив ее в тех же местах.
Отметим, что в домах, имеющих статус памятника культурного наследия, при замене окон или изменении их формы, может потребоваться разрешение от госорганов, которые отвечают за контроль объектов культурного наследия, так как эти действия относятся к изменению внешнего облика здания. Кроме того, в некоторых старых домах встречаются и двери из квартиры в подъезд, которые представляют историческую ценность.
В случае с установкой кондиционера, когда его блок выходит на фасад здания, также важно понимать, имеет ли оно статус памятника культурного наследия, есть ли разрешение управляющей компании на установку кондиционеров на фасаде дома для всех жильцов или надо согласовывать изменение облика дома с другими собственниками.
Ответственность
Проведение масштабного ремонта на основе официальных разрешений и в соответствии с нормами законодательства позволит избежать лишних расходов, штрафов и судебных разбирательств, а также облегчит возможную в дальнейшем продажу квартиры.
Ответственность за самовольное переустройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме прописана в части 2 статьи 7.21 КоАП РФ. Она предусматривает административный штраф для физических лиц в размере от 2 до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц — от 4 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — от 40 до 50 тысяч рублей.
Кроме того, выявленные нарушения придется устранить, что может потребовать значительных затрат.
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