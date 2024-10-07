РФ и США ждут сигналов по инфляции

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу выросли на 0,8% и 1% соответственно, на неделе удержав поддержки 2745 пунктов и 910 пунктов, что говорит о неплохих шансах развития восходящего движения и возвращения в район сентябрьских пиков, ближе к 2890 пунктам и 980 пунктам. В обратном случае рынок может ждать усиление нисходящей коррекции.
Рубль к юаню на Мосбирже в пятницу на закрытии торгов укрепился на 0,1%, достигнув 13,44 ₽ после падения на неделе до 13,56 ₽, очередного минимума с октября 2023 года. С этой недели при этом Минфин и ЦБ РФ начнут чистые продажи юаня в рамках валютных интервенций, что должно оказать поддержку российской валюте. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ в пятницу составили 94,87 ₽ и 104,74 ₽ соответственно (против 95,02 ₽ и 104,86 ₽ днем ранее), отразив незначительное укрепление рубля.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может приостановить рост из-за сдержанной коррекции цен на нефть и металлы, но в целом на данный момент удерживает важные поддержки для развития восходящего движения позже на неделе. В понедельник последний день с дивидендами за 6 месяцев текущего года можно будет купить акции Татнефти (доходность 5,8%), а по ходу недели реестры по выплатам также закроются по Селигдару, Новатэку, НоваБев Групп и Газпром нефти. В пятницу после закрытия основных торгов выйдут данные по потребительской инфляции РФ за сентябрь, которые будут влиять на октябрьское решение центробанка по ставке. Если ценовое давление не начнет ослабевать, ЦБ РФ может пойти на увеличение ключевой ставки выше 20%, что остается среднесрочным риском для акций.
События дня:
• выходной день на биржах Китая
• розничные продажи еврозоны в августе (12.00 мск)
• акции Татнефти последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2024 г.
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