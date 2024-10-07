РФ и США ждут сигналов по инфляции

В начале торгового дня российский фондовый рынок может приостановить рост из-за сдержанной коррекции цен на нефть и металлы, но в целом на данный момент удерживает важные поддержки для развития восходящего движения позже на неделе. В понедельник последний день с дивидендами за 6 месяцев текущего года можно будет купить акции Татнефти (доходность 5,8%), а по ходу недели реестры по выплатам также закроются по Селигдару, Новатэку, НоваБев Групп и Газпром нефти. В пятницу после закрытия основных торгов выйдут данные по потребительской инфляции РФ за сентябрь, которые будут влиять на октябрьское решение центробанка по ставке. Если ценовое давление не начнет ослабевать, ЦБ РФ может пойти на увеличение ключевой ставки выше 20%, что остается среднесрочным риском для акций.