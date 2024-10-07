Патриа — наш рулевой. У российских граждан упал спрос на зарубежную недвижимость

Наиболее востребованным направлением у клиентов из России, согласно Prian.ru, в третьем квартале осталась Турция. Но спрос на нее год к году сократился в два раза. По данным Turkstat, в июле—августе держатели российских паспортов купили в стране 866 объектов жилой недвижимости, на 42,5% меньше, чем годом ранее. Спрос на ОАЭ, второе по популярности направление, год к году снизился на треть, отмечают в Prian.ru. Основатель Nevestate Екатерина Никитина считает, что в случае Турции покупателей пугает экономическая нестабильность в стране, которая будет способствовать охлаждению и в дальнейшем.