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Опубликован рейтинг городов-милионников с наибольшим ростом интереса к аренде

В сентябре 2024 года Краснодар стал лидером среди городов-миллионников по росту интереса к долгосрочной аренде жилья. Согласно отчету «Яндекс Аренды», опубликованному в РБК Недвижимость, количество просмотров объявлений увеличилось в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Средняя стоимость аренды квартиры в Краснодаре — 30 тысяч рублей в месяц.

Второе место занимает Волгоград, где за год интерес к арендному жилью вырос в 1,8 раза. Здесь аренда в среднем стоит 36 тысяч рублей в месяц. Омск занял третье место с увеличением интереса на 33,9% и медианной арендной ставкой в 25 тысяч рублей.

В пятерку городов с наибольшим ростом интереса также вошли Казань и Москва. В Казани интерес к аренде увеличился на 32%, при этом средняя ставка составила 50 тысяч рублей. В столице России спрос вырос на 26,4%, а стоимость аренды достигла 116 тысяч рублей.

По данным «Яндекс Аренды», самым активным месяцем для арендаторов в 2024 году стал август, превысивший показатели прошлого года на 5,2%. В сентябре спрос оставался высоким, с увеличением просмотров объявлений на 5,1%.

Аналитики объясняют рост спроса несколькими факторами. В первую очередь, это изменившиеся ипотечные условия. Отмена господдержки и ужесточение программ привели к переориентации населения с покупки жилья на аренду. Кроме того, крупные города продолжают привлекать людей возможностями для работы, карьеры и образования. Южные регионы востребованы благодаря теплому климату.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».