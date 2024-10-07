Опубликован рейтинг городов-милионников с наибольшим ростом интереса к аренде

Второе место занимает Волгоград, где за год интерес к арендному жилью вырос в 1,8 раза. Здесь аренда в среднем стоит 36 тысяч рублей в месяц. Омск занял третье место с увеличением интереса на 33,9% и медианной арендной ставкой в 25 тысяч рублей.