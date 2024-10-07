Опубликован рейтинг городов-милионников с наибольшим ростом интереса к аренде

Средняя стоимость аренды квартиры в Краснодаре — 30 тысяч рублей в месяц.
Второе место занимает Волгоград, где за год интерес к арендному жилью вырос в 1,8 раза. Здесь аренда в среднем стоит 36 тысяч рублей в месяц. Омск занял третье место с увеличением интереса на 33,9% и медианной арендной ставкой в 25 тысяч рублей.
В пятерку городов с наибольшим ростом интереса также вошли Казань и Москва. В Казани интерес к аренде увеличился на 32%, при этом средняя ставка составила 50 тысяч рублей. В столице России спрос вырос на 26,4%, а стоимость аренды достигла 116 тысяч рублей.
По данным «Яндекс Аренды», самым активным месяцем для арендаторов в 2024 году стал август, превысивший показатели прошлого года на 5,2%. В сентябре спрос оставался высоким, с увеличением просмотров объявлений на 5,1%.
Аналитики объясняют рост спроса несколькими факторами. В первую очередь, это изменившиеся ипотечные условия. Отмена господдержки и ужесточение программ привели к переориентации населения с покупки жилья на аренду. Кроме того, крупные города продолжают привлекать людей возможностями для работы, карьеры и образования. Южные регионы востребованы благодаря теплому климату.
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