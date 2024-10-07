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Объем запасов газа в ПХГ Европы превысил 94,4%

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Объем запасов газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) превысил 94,4%, но отстает от рекордных уровней 2019 года, когда ПХГ были заполнены на 97,2%. Отбор газа находится на историческом максимуме для октября, а закачка — на минимуме с 2011 года. Газ на бирже в Европе торгуется по цене $450 за 1 тыс. куб. м.

Источник: Reuters

Закачка газа в ПХГ стран ЕС 5 октября, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), составила 117 млн куб. м. В то же время отбор оказался равным 51 млн куб. м.

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 94,42% (на 3,4 п. п. выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 104,76 млрд куб. м газа.

Погода в ходе нынешней недели в Центральной и Западной Европе ожидается теплее, чем в предыдущую семидневку. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в октябре подросла до 17%.

Суммарные поступления сжиженного природного газа с терминалов в газотранспортную систему Европы в августе стали минимальными с октября 2021 года, но в сентябре они вновь выросли. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 35% от максимума. Средняя цена закупки газа в сентябре в Европе составила $416 за 1 тыс. куб. м, а в октябре — около $453.