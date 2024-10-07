Объем запасов газа в ПХГ Европы превысил 94,4%

Закачка газа в ПХГ стран ЕС 5 октября, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), составила 117 млн куб. м. В то же время отбор оказался равным 51 млн куб. м.
Сейчас ПХГ Европы заполнены на 94,42% (на 3,4 п. п. выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 104,76 млрд куб. м газа.
Погода в ходе нынешней недели в Центральной и Западной Европе ожидается теплее, чем в предыдущую семидневку. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в октябре подросла до 17%.
Суммарные поступления сжиженного природного газа с терминалов в газотранспортную систему Европы в августе стали минимальными с октября 2021 года, но в сентябре они вновь выросли. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 35% от максимума. Средняя цена закупки газа в сентябре в Европе составила $416 за 1 тыс. куб. м, а в октябре — около $453.