Немецкую компанию обязали возместить ущерб от утечки нефтепродуктов в Тамани

В 2021 году ситуация была взята на контроль Новороссийской транспортной прокуратурой. Ведомство, где было организовано проведение проверки, сообщало, что при подаче судового топлива на судно DS Charme (флаг Либерии), находящееся в акватории порта Тамань, произошел разлив мазута. Тогда региональное ГУ МЧС сообщало, что площадь поверхности загрязнения Черного моря составляла около 450 кв. м.