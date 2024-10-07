Немецкую компанию обязали возместить ущерб от утечки нефтепродуктов в Тамани

В 2021 году ситуация была взята на контроль Новороссийской транспортной прокуратурой. Ведомство, где было организовано проведение проверки, сообщало, что при подаче судового топлива на судно DS Charme (флаг Либерии), находящееся в акватории порта Тамань, произошел разлив мазута. Тогда региональное ГУ МЧС сообщало, что площадь поверхности загрязнения Черного моря составляла около 450 кв. м.
«Собственник судна, немецкая компания DS-Rendite-Fonds GmbH & Siebenundvierzigste Schiffahrt KG, никак не отреагировал на наше требование о добровольной оплате вреда. Мы обратились в суд: по его решению судовладелец обязан возместить вред водному объекту в полном объеме», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел в 2021 году в порту Тамань, тогда с судна DS CHARME произошел разлив более 15 тонн нефтепродуктов в Черное море, сумма ущерба составила более 200 млн рублей.