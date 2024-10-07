Многодетным ДФО направят около 470 миллионов рублей на помощь с ипотекой

«На ВЭФ президент подробно говорил о мероприятиях, направленных на улучшение условий проживания жителей Дальнего Востока и особо отмечал поддержку семей с детьми. В числе наиболее востребованных мер — это 1 миллион рублей для погашения ипотеки для многодетных. Первыми участниками такого проекта в прошлом году стали семьи из Приморского края», — сказал Мишустин на заседании правительства.
Он отметил, что глава государства поручил распространить эту практику на Чукотку и регионы, где уровень рождаемости третьего и последующих детей ниже среднего по федеральному округу, ну, а также ускорить принятие необходимых нормативных актов, чтобы эта мера заработала.
«Распределены между 8 дальневосточными субъектами средства, предусмотренные для софинансирования этой выплаты по ранее утвержденным правилам. Это решение позволит почти 2 тысячам семей, в которых родился третий или последующий ребенок, значительно сократить ипотечный кредит либо вообще избавиться от долговых обязательств», — добавил глава кабмина.
Как отметили в пресс-службе правительства, между 8 субъектами ДФО будут распределены более 470 млн рублей. Речь идет о многодетных семьях, живущих в Камчатском крае, Хабаровском крае, Чукотском автономном округе, Амурской области, Магаданской области, Сахалинской области, Еврейской автономной области.