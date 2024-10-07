Многодетным ДФО направят около 470 миллионов рублей на помощь с ипотекой

«На ВЭФ президент подробно говорил о мероприятиях, направленных на улучшение условий проживания жителей Дальнего Востока и особо отмечал поддержку семей с детьми. В числе наиболее востребованных мер — это 1 миллион рублей для погашения ипотеки для многодетных. Первыми участниками такого проекта в прошлом году стали семьи из Приморского края», — сказал Мишустин на заседании правительства.