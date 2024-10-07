Минсельхоз сохранил прогноз по сбору яблок на уровне 1,6 млн тонн в 2024 году

«Благодаря югу и Северному Кавказу, очень хорошие там были условия, ожидаем сбор яблок на уровне 1,6 млн тонн, чуть меньше, чем в прошлом году», — сказала она.
«У нас складывается ситуация, что нам не нужно, например, снижать пошлины на импорт. По товарному яблоку, которое мы можем купить в магазине, мы считаем, что у нас хорошая ситуация, благодаря как раз югу и Северному Кавказу, там очень хороший урожай», — добавил министр.
В июне министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщила, что Минсельхоз снизил прогноз урожая яблок в России в 2024 году с 1,8 млн тонн до 1,5 млн тонн из-за заморозков и прорабатывает с дружественными странами поставки дополнительных объемов яблок.
В сентябре Минсельхоз России повысил прогноз по сбору яблок в 2024 году до 1,6 млн тонн, что выше средних значений за последние пять лет.