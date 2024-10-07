Минсельхоз сохранил прогноз по сбору яблок на уровне 1,6 млн тонн в 2024 году

«У нас складывается ситуация, что нам не нужно, например, снижать пошлины на импорт. По товарному яблоку, которое мы можем купить в магазине, мы считаем, что у нас хорошая ситуация, благодаря как раз югу и Северному Кавказу, там очень хороший урожай», — добавил министр.