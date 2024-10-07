Минсельхоз рассмотрит необходимость ограничения экспорта красной икры

ГЕЛЕНДЖИК, 7 октября. /ТАСС/. Минсельхоз РФ рассмотрит необходимость ограничения экспорта красной икры из России. Об журналистам сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут в кулуарах международного форума «Биопром».
«Будем смотреть, потому что, конечно, даже несмотря на то, что это не социальный продукт, икрой должны обеспечить в первую очередь своих потребителей. Поэтому здесь будем принимать решение», — сказала Лут, отвечая на вопрос, есть ли в настоящее время необходимость в ограничении экспорта красной икры.
Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщал, что производство красной икры в России по итогам 2024 года снизится по сравнению с 2023 годом и составит порядка 11−13 тыс. тонн. При этом вводить запрет на экспорт красной икры из России пока не планируется.