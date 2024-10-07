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Минсельхоз рассмотрит необходимость ограничения экспорта красной икры

Несмотря на то, что это не социальный продукт, икрой должны обеспечить в первую очередь своих потребителей, подчеркнула министр сельского хозяйство Оксана Лут.

Источник: Reuters

ГЕЛЕНДЖИК, 7 октября. /ТАСС/. Минсельхоз РФ рассмотрит необходимость ограничения экспорта красной икры из России. Об журналистам сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут в кулуарах международного форума «Биопром».

«Будем смотреть, потому что, конечно, даже несмотря на то, что это не социальный продукт, икрой должны обеспечить в первую очередь своих потребителей. Поэтому здесь будем принимать решение», — сказала Лут, отвечая на вопрос, есть ли в настоящее время необходимость в ограничении экспорта красной икры.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщал, что производство красной икры в России по итогам 2024 года снизится по сравнению с 2023 годом и составит порядка 11−13 тыс. тонн. При этом вводить запрет на экспорт красной икры из России пока не планируется.