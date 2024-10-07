Минсельхоз рассмотрит необходимость ограничения экспорта красной икры

«Будем смотреть, потому что, конечно, даже несмотря на то, что это не социальный продукт, икрой должны обеспечить в первую очередь своих потребителей. Поэтому здесь будем принимать решение», — сказала Лут, отвечая на вопрос, есть ли в настоящее время необходимость в ограничении экспорта красной икры.