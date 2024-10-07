Минсельхоз рассматривает снижение импортных пошлин на продукцию переработки яблок

Однако, отметила министр, для этого необходимо изучить ситуацию, сложившуюся сейчас у отечественных товаропроизводителей, на которых повлияли погодные условия в 2024 году. «Но здесь надо подходить аккуратно, потому что в первую очередь нужно, чтобы была хорошая ситуация у наших сельхозтоваропроизводителей, потому что более низкий урожай, соответственно, более низкий доход. Нам нужно, чтобы наши садоводы пережили этот тяжелый сезон, который был в этом году, и к следующему сезону подошли более уверенно, и мы получили хороший, уже полноценный урожай яблок, несмотря на погоду», — добавила министр.