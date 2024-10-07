Минсельхоз рассматривает снижение импортных пошлин на продукцию переработки яблок

«По продуктам переработки, может быть по яблочному пюре, либо по продуктам, которые нужны именно для производства соков, пюре, разным ингредиентам, здесь мы смотрим возможности применения таможенно-тарифного регулирования. Снижение пошлин на импорт, на различные виды продукции», — сказала Лут.
Однако, отметила министр, для этого необходимо изучить ситуацию, сложившуюся сейчас у отечественных товаропроизводителей, на которых повлияли погодные условия в 2024 году. «Но здесь надо подходить аккуратно, потому что в первую очередь нужно, чтобы была хорошая ситуация у наших сельхозтоваропроизводителей, потому что более низкий урожай, соответственно, более низкий доход. Нам нужно, чтобы наши садоводы пережили этот тяжелый сезон, который был в этом году, и к следующему сезону подошли более уверенно, и мы получили хороший, уже полноценный урожай яблок, несмотря на погоду», — добавила министр.
В июне министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщила, что Минсельхоз снизил прогноз урожая яблок в России в 2024 году с 1,8 млн тонн до 1,5 млн тонн из-за заморозков и прорабатывает с дружественными странами поставки дополнительных объемов яблок.
В сентябре Минсельхоз России повысил прогноз по сбору яблок в 2024 году до 1,6 млн тонн, что выше средних значений за последние пять лет.