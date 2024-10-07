Матвиенко заявила о пересмотре лимитов семейной ипотеке в России

«В последние недели прошла информация в СМИ о сбоях в доведении лимитов по семейной ипотеке. Необходимо в кратчайшие сроки решить этот вопрос. Технические процедуры не должны тормозить реализацию уже принятых решений, особенно в такой социально чувствительной сфере, как семейная ипотека», — сказала она.
Валентина Матвиенко также озвучила данные, предоставленные Счетной палатой. Согласно этой информации, с момента запуска льготной ипотечной программы, более 115 тысяч заемщиков оформили два и более льготных ипотечных кредита, общая сумма которых превысила триллион рублей.
«Мы давно говорим, что программу льготной ипотеки надо модернизировать, сделать ее более адресной. Надо активнее развивать программы точечного стимулирования спроса на жилье по регионам, по профессиям, с учетом посильного участия бюджета», — резюмировала спикер Совета Федерации.
Министр финансов России Антон Силуанов, в свою очередь, сообщил, что деньги на семейную ипотеку перераспределены.
«Оператор наш — ДОМ.РФ — перераспределил ресурсы текущего года, которые предусмотрены на выплату семейной ипотеки. Проблем финансового обеспечения этого вопроса в текущем году и в следующем годах нет», — отметил он.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».