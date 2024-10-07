Матвиенко заявила о пересмотре лимитов семейной ипотеке в России

«В последние недели прошла информация в СМИ о сбоях в доведении лимитов по семейной ипотеке. Необходимо в кратчайшие сроки решить этот вопрос. Технические процедуры не должны тормозить реализацию уже принятых решений, особенно в такой социально чувствительной сфере, как семейная ипотека», — сказала она.