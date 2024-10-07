Матвиенко призвала уходить от мегастроек и экономить деньги

При этом, как подчеркнула председатель Совфеда, и дети, и взрослые, и родители выходят на такие площадки. «Надо уходить от практики мегастроек. Это хорошо. Будем жить лучше — будем строить. А сейчас давайте обращать внимание на экономию и, чтобы за те деньги, которые есть максимально обеспечить доступность людей к объектам спорта. Это касается и всех других сфер», — заключила Матвиенко.