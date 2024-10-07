Матвиенко призвала уходить от мегастроек и экономить деньги

«Сейчас такое время, что копейка точно рубль бережет. Особенно обращаюсь к региональным властям. Где можно миллион сэкономить, полтора, 500 тысяч. Все это потом можно направить на какие-то острые вопросы. Какая тенденция? Каждый губернатор друг перед другом хочет быть круче и кто круче построит дворец спорта», — сказала спикер Совфеда на парламентских слушаниях, посвященных параметрам проекта федерального бюджета на ближайшие три года.
Она привела в пример один из регионов, где был построен спортивный дворец, сопоставимый по масштабам с Лужниками. При этом Матвиенко не уточнила, о каком именно регионе идет речь. «Не нужно. Затраты огромные, содержание огромное. Надо сделать спорт доступным для людей», — призвала Матвиенко.
Глава Совфеда рассказала о своем опыте, когда она работала губернатором Санкт-Петербурга, и было построено 550 пришкольных многофункциональных стадионов, каждый из которых стоил всего 5 млн рублей. «Жизнь в этих районах изменилась. С утра до ночи с освещением можно поиграть в футбол, волейбол, баскетбол. Всепогодные тренажеры в районах, простые спортивные площадки в каждом микрорайоне, в каждом квартале», — сказала она.
При этом, как подчеркнула председатель Совфеда, и дети, и взрослые, и родители выходят на такие площадки. «Надо уходить от практики мегастроек. Это хорошо. Будем жить лучше — будем строить. А сейчас давайте обращать внимание на экономию и, чтобы за те деньги, которые есть максимально обеспечить доступность людей к объектам спорта. Это касается и всех других сфер», — заключила Матвиенко.