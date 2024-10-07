Лут: рост цен на красную икру в России связан с цикличным снижением вылова лососевых

«Такой цикличный процесс. Поэтому циклично в этом году вырастет, в следующем году опустится. У нас в конце концов красная икра все-таки не социальный продукт, поэтому здесь будем следить за ценами, будем разговаривать с производителем. Но это вопрос наличия икры. Больше выловили рыбы — больше собрали икры, меньше цена, меньше — значит, больше цена. Это обычный экономический процесс», — сказала Лут.