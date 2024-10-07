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Лут: рост цен на красную икру в России связан с цикличным снижением вылова лососевых

ГЕЛЕНДЖИК, 7 октября. /ТАСС/. Рост цен на красную икру в России в 2024 году связан с цикличным уменьшением вылова лососевых, при этом в 2025 году цена может снизиться. Об сообщила журналистам министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут в кулуарах международного форума «Биопром».

Источник: AP 2023

«Такой цикличный процесс. Поэтому циклично в этом году вырастет, в следующем году опустится. У нас в конце концов красная икра все-таки не социальный продукт, поэтому здесь будем следить за ценами, будем разговаривать с производителем. Но это вопрос наличия икры. Больше выловили рыбы — больше собрали икры, меньше цена, меньше — значит, больше цена. Это обычный экономический процесс», — сказала Лут.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу Рыбного союза Александра Панина сообщила, что красная икра подорожала в России на 25% в октябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, несмотря на завершение путины по добыче лососевых рыб.

В середине сентября глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил журналистам, что производство красной икры в России в 2024 году обеспечит спрос на нее на Новый год. По прогнозу ведомства, производство красной икры в России по итогам 2024 года составит порядка 11−13 тыс. тонн.

Глава ведомства также сообщал, что вылов лососевых видов рыб в России по итогам 2024 года составит около 250−260 тыс. тонн — в два раза меньше, чем в 2023 году.