К жилью пристроился процент. Банки ввели новую комиссию для ипотеки

Банки в 2021—2023 годах уже предлагали застройщикам делить с заемщиками долговую нагрузку, включая комиссию в стоимость жилья, напоминает Юрий Беликов. Ставки для заемщиков формально оказывались околонулевыми, но стоимость лота при этом росла, а полученная маржа, по его словам, по сути, делилась между банками и девелоперами. По итогам 2023 года стоимость жилья на первичном рынке в целом по России увеличилась на 14,7% год к году, до 140,3 тыс. руб. за 1 кв. м, на вторичном — на 3,2%, до 97,4 тыс. руб. за 1 кв. м, следует из данных Росстата. Из-за выраженной динамики ЦБ выступал против такой практики, ужесточив требования к таким кредитам и сделав их невыгодными для банков.