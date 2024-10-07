Инвесторы не теряют оптимизма

Опережающую динамику на рынке на прошлой неделе показали акции Полюса, которые прибавили 0,06% на общем фоне некоторого ослабления фондовых индексов за неделю. Позитивная динамика акций Полюса (13404 ₽, −0,31%) не должна удивлять, учитывая, что котировки золота закрепились в области исторических максимумов, консолидируясь на уровнях немногим ниже $2700 за унцию. В рублях котировки золота на прошлой неделе впервые с марта 2022 года превысили уровень круглый 8000 ₽ за один грамм и обновили исторический максимум, достигнув 8118 ₽ за один грамм. На этом фоне удивляет не столько опережающая динамика котировок акций Полюса, сколько относительно слабые темпы повышения котировок акций компании.