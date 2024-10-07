Госдолг США в случае победы Трампа может вырасти больше, чем при Харрис

По данным НКО, при победе Харрис рост госдолга США, согласно базовому прогнозу, составит $3,5 трлн за 10 лет. Этот показатель к 2035 году будет равняться 133% ВВП в случае победы на выборах демократа и 142% в случае победы республиканца. НКО поясняет, что речь идет о долгосрочных последствиях тех мер, которые указаны в программных документах и о которых оба кандидата в президенты заявляют во время предвыборных мероприятий. Специалисты организации исходят из того, что принятые в течение следующего президентского срока меры будут продолжать оказывать воздействие на экономику страны после его завершения.