Госдолг США в случае победы Трампа может вырасти больше, чем при Харрис

По данным НКО, при победе Харрис рост госдолга США, согласно базовому прогнозу, составит $3,5 трлн за 10 лет. Этот показатель к 2035 году будет равняться 133% ВВП в случае победы на выборах демократа и 142% в случае победы республиканца. НКО поясняет, что речь идет о долгосрочных последствиях тех мер, которые указаны в программных документах и о которых оба кандидата в президенты заявляют во время предвыборных мероприятий. Специалисты организации исходят из того, что принятые в течение следующего президентского срока меры будут продолжать оказывать воздействие на экономику страны после его завершения.
По оценке НКО, при худшем сценарии рост госдолга США при победе Харрис может достичь $8,1 трлн в течение 10 лет, а при победе Трампа — $15,15 трлн. При оптимистичном сценарии задолженность при демократе не изменится, а при республиканце увеличится на $1,45 трлн. «Комитет по ответственному федеральному бюджету» поясняет, что росту госдолга при Харрис будут в первую очередь способствовать меры снижения налогов и поддержки социально незащищенных слоев населения, охрана границ, развитие системы образования. При Трампе увеличение задолженности будет определяться снижением налогов, оборонными расходами, жилищными реформами и укреплением системы здравоохранения.
29 июля Минфин США объявил, что государственный долг страны впервые в истории превысил $35 трлн. По прогнозам бюджетного управления Конгресса, госдолг в 2034 году превысит $50 трлн (122% ВВП). Согласно оценке управления, средний годовой рост ВВП в 2029—2034 годах будет составлять 1,8%.