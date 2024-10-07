Главные события финансовых рынков 7 — 13 октября

Аналитики MP считают, что уже в ближайшие месяцы ЦБ может повысить ключевую ставку до 22%. Вероятнее всего, этот уровень станет пиком, и уже в середине 2025 года ЦБ может начать снижение, чтобы к концу следующего года довести показатель до 17%.