Главные события финансовых рынков 7 — 13 октября

Макроэкономика
Рынок США, согласно прогнозам аналитиков Market Power обновивший исторический максимум, корректируется. Не последнюю роль в этом сыграли неоднозначные данные по рынку труда: число открытых вакансий вновь увеличивается, оценка роста зарплат населения повышена.
На этой неделе следует внимательно следить за данными о сентябрьской инфляции в Штатах. Рынок ожидает дальнейшего замедления роста цен — вплоть до 2%. А это значение, к которому стремится ФРС США.
На этом фоне аналитики считают, что на этой неделе главный индекс акций США может быть волатилен в коридоре 5559−5831 пунктов.
В России
В России тоже выйдут итоговые данные по инфляции за сентябрь. Если финальные цифры будут выше тех, что выходят по недельным данным, это может стать поводом к более жестким действиям Банка России.
Аналитики MP считают, что уже в ближайшие месяцы ЦБ может повысить ключевую ставку до 22%. Вероятнее всего, этот уровень станет пиком, и уже в середине 2025 года ЦБ может начать снижение, чтобы к концу следующего года довести показатель до 17%.
Учитывая это, инвесторам все еще стоит продолжать хранить деньги на коротких депозитах и в облигациях с плавающим купоном.
Рубль
С рублем в октябре все непросто. В ближайшие недели будет поступать выручка за низкий экспорт августа-сентября, потому что цены на нефть упали.
Одновременно сильно увеличатся платежи под будущий импорт, который сезонно высок в конце года. Поэтому на этой неделе российская валюта может колебаться в коридоре 93,4 — 96,6 рубля за доллар.
Нефть
Главный фактор котировок «черного золота» — напряженность на нефтеносном Ближнем Востоке. Пока Израиль и Иран обмениваются ударами, а весь мир, замерев, пытается угадать, что будет дальше, цены на нефть марки Brent превысили $78 за баррель.
Как будут разворачиваться события в регионе — неизвестно. В зависимости от действий участников конфликта на этой неделе котировки нефти Brent могут колебаться в диапазоне $71,8−84,5 за баррель.
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