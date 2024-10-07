ФНБ готовится к тратам. Мониторинг государственных финансов

В 2025 году фонд в соответствии с бюджетным правилом будет пополняться за счет дополнительных нефтегазовых доходов. При этом его использование, как надеется Минфин, будет весьма ограниченным — всего 0,6 млрд руб. Эти деньги будут изъяты на софинансирование формирования пенсионных накоплений граждан, вносящих дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию. Поскольку 2025-й в соответствии с ранее принятыми законами будет последним годом осуществления такой формы господдержки, в 2026 и 2027 годах средства ФНБ расходовать вовсе не предполагается.