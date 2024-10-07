ФАС предложила сделать возможными соглашения о стабилизации цен на все товары

«ФАС предлагает распространить возможность заключения соглашений о стабилизации цен на все товары. Документ о внесении изменений в постановление правительства РФ № 662 размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Соглашения о стабилизации цен можно будет заключать не только по социально значимым продуктам, но по любым продовольственным и непродовольственным товарам», — говорится в сообщении.