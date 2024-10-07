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ФАС предложила сделать возможными соглашения о стабилизации цен на все товары

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) предложила сделать возможным заключение соглашений о стабилизации цен на все товары. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: Андреев Владимир/URA.RU/ТАСС

«ФАС предлагает распространить возможность заключения соглашений о стабилизации цен на все товары. Документ о внесении изменений в постановление правительства РФ № 662 размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Соглашения о стабилизации цен можно будет заключать не только по социально значимым продуктам, но по любым продовольственным и непродовольственным товарам», — говорится в сообщении.

Как уточняется, изменения не коснутся порядка определения необходимости подписания таких соглашений, а также позиций товаров, в отношении которых они будут заключаться.

В антимонопольном ведомстве добавили, что участие бизнеса в этих соглашениях по-прежнему останется добровольным.