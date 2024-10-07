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Эксперты предупредили о рисках при переезде госкорпораций в регионы

Перемещение головных офисов в регионы присутствия может снизить эффективность принятия решений, считают специалисты Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов и Александра Игорева.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Компании с государственным участием, рассматривающие возможность переезда своих головных офисов из Москвы в регионы, могут столкнуться с рядом негативных последствий, предупреждают эксперты в своем докладе. Об этом сообщили «Ведомости».

Ключевой проблемой может стать снижение эффективности работы организаций вследствие их удаления от центра принятия решений. Еще один из значительных рисков — дефицит квалифицированных специалистов в регионах, который может усложнить процесс адаптации и функционирования компаний после переезда.

Генеральный директор Агентства трансформации и развития экономики Владислав Онищенко подчеркивает, что главным вызовом останется сохранение уровня человеческого капитала: даже при лучших условиях не все сотрудники могут согласиться на переезд в региональные представительства.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».