Эксперты предрекли эпоху закредитованных пенсионеров в России

По итогам первой половины этого года доля ипотечных кредитов, по которым возраст заемщика на момент погашения превысит 65 лет, достигла 48%, сообщила эксперт. С ней согласился руководитель отдела продаж ООО СК «ЮКО» Дмитрий Панин — по его словам, в будущем будет много 65-летних россиян, которые все еще выплачивают ипотеку, а банки ждет волна просроченных платежей. Этот показатель может достичь 50−60% с учетом ситуации в экономике и закредитованности россиян.