Эксперт рассказал, чем грозят новые правила расселения аварийного жилья

Согласно законопроекту, разработанному Минстроем, в России вводится новый подход к расселению аварийного жилья. В частности, тем, кто проживает в аварийных домах по договору социального найма, планируется предоставлять жилье по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, известному как договор некоммерческого найма.
Как считает Пузанов, изменения могут быть в том числе обусловлены возможностью приватизации предоставляемого в настоящее время жилья.
«Жилое помещение, предоставленное сегодня переселяемому из аварийного жилья гражданину по договору социального найма, на следующий день может быть приватизировано и перейти в собственность такого гражданина. Соответственно, это жилое помещение уже не сможет быть использовано для решения жилищных проблем других граждан», — отметил эксперт.
Он обратил внимание на то, что для расселения аварийных домов на текущих условиях требуются значительные бюджетные средства.
«Выбор в данном случае небольшой: продолжать предоставлять расселяемым из аварийного жилья гражданам все предусмотренные сегодня гарантии, но тогда таких граждан будет немного, или немного снизить объем гарантий, но расселить большее количество граждан, предоставив им при этом более широкий набор вариантов переселения», — объяснил Пузанов.
При этом он отметил, что договор некоммерческого найма отличается еще и тем, что он срочный (максимально на десять лет), а плата по нему выше, чем в рамках соцнайма.
В то же время Пузанов уточнил, что законопроект устанавливает более длительный максимальный срок договора некоммерческого найма (25 лет) и предоставляет нанимателю право продлить договор.
«Жилое помещение поэтому может освободиться только в случае нежелания нанимателя заключать договор некоммерческого найма на новый срок. В этом случае оно может быть использовано для жилищного обеспечения иных граждан, в том числе переселяемых из аварийного жилья в будущие периоды», — подытожил эксперт.