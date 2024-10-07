Россиянам назвали недочет, который обрушит стоимость дачи на 40−50%

«Хорошее месторасположение не спасет, если нет нормальной инфраструктуры. Разница в цене между домом с коммуникациями и без может достигать половины стоимости», — заявил он.
Гаврилов отметил, что кирпичные здания или строения из блоков стоят дороже деревянных, особенно каркасных домов. Если покупатель узнает, что дом построен из дерева, он вправе требовать значительную скидку.
Старые дома без ремонта и современных коммуникаций нередко идут под снос, что влечет дополнительные расходы для нового владельца. Гаврилов напомнил, что демонтаж такой недвижимости обойдется в сумму от пяти до десяти тысяч рублей за квадратный метр, в зависимости от материала постройки, а реставрация будет еще дороже.
Он также посоветовал привести в порядок участок перед продажей, уделив внимание обрезке деревьев, ремонту забора и садовых дорожек.
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