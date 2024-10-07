Россиянам назвали недочет, который обрушит стоимость дачи на 40−50%

Старые дома без ремонта и современных коммуникаций нередко идут под снос, что влечет дополнительные расходы для нового владельца. Гаврилов напомнил, что демонтаж такой недвижимости обойдется в сумму от пяти до десяти тысяч рублей за квадратный метр, в зависимости от материала постройки, а реставрация будет еще дороже.