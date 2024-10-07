ЦБ ждет высокого темпа роста производственного потенциала РФ в ближайшие годы

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Инвестиции в основной капитал обеспечивают быстрый рост потенциала производственных возможностей отечественной экономики. Об этом заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин на парламентских слушаниях проекта бюджета в Совете Федерации.
«Поскольку инвестиционный импульс сейчас намного сильнее, чем тремя годами ранее, то и рост потенциала производственных возможностей в предстоящие годы будет происходить быстрее, чем до 2022 года», — сказал он.
Зампред ЦБ акцентировал внимание на том, что стимулирование совокупного спроса в экономике РФ или дополнительное поощрение вложений российских предприятий в основной капитал создадут риски раскручивания инфляционной спирали.
«Инвестиции в основной капитал, то есть в оборудование, машины, инфраструктуру, в I полугодии этого года превысили уровни II полугодия 2021 года примерно на четверть. В результате, цены на ресурсы, которые они (компании — прим. ТАСС) потребляют — на труд, на новые станки и оборудование, логистическую инфраструктуру, транспортные мощности, — они быстро растут, вместе с ними растут издержки компаний и это раскручивает инфляционную спираль все сильнее и сильнее».