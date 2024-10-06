Токаев считает, что АЭС в Казахстане должен строить международный консорциум

«Это не простой вопрос, правительство должно заняться анализом, провести соответствующие переговоры. Но мое личное видение данного вопроса состоит в том, что в Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний, обладающих самыми передовыми технологиями. Ну, а дальше, как говорится, жизнь покажет», — сказал он.
Видеозапись выступления президента опубликовал его советник — пресс-секретарь главы государства Берик Уали в соцсети Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.