Токаев считает, что АЭС в Казахстане должен строить международный консорциум

«Это не простой вопрос, правительство должно заняться анализом, провести соответствующие переговоры. Но мое личное видение данного вопроса состоит в том, что в Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний, обладающих самыми передовыми технологиями. Ну, а дальше, как говорится, жизнь покажет», — сказал он.