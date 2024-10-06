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Стало известно, когда россияне смогут накопить на ипотеку

Закон о жилищно-накопительных вкладах будет принят в конце этого года и вступит в силу весной 2025 года. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Источник: РИА "Новости"

Новая мера предполагает, что при составлении договора банк будет принимать от вкладчика средства, начислять на них проценты, а потом перенаправлять накопленные деньги по распоряжению вкладчика на приобретение жилья или финансирование его участия в долевом или индивидуальном жилищном строительстве.

— По моим прогнозам, закон будет принят в конце этого года, и можно ожидать вступления его в силу весной будущего года, — заявил Аксаков.

Инициатива предполагает, что россияне в упрощенном формате смогут копить на первоначальный взнос по ипотеке, пишет РИА Новости.

Рынок аренды жилья в России демонстрирует устойчивый рост, спрос на съемное жилье в сентябре 2024 года превысил показатели прошлого года и продолжает расти.

Генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев сообщил, что в большинстве ситуаций ни в 2024 году, ни в 2025 году не стоит досрочно погашать кредиты.