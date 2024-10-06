Стало известно, когда россияне смогут накопить на ипотеку

Новая мера предполагает, что при составлении договора банк будет принимать от вкладчика средства, начислять на них проценты, а потом перенаправлять накопленные деньги по распоряжению вкладчика на приобретение жилья или финансирование его участия в долевом или индивидуальном жилищном строительстве.
— По моим прогнозам, закон будет принят в конце этого года, и можно ожидать вступления его в силу весной будущего года, — заявил Аксаков.
Инициатива предполагает, что россияне в упрощенном формате смогут копить на первоначальный взнос по ипотеке, пишет РИА Новости.
Рынок аренды жилья в России демонстрирует устойчивый рост, спрос на съемное жилье в сентябре 2024 года превысил показатели прошлого года и продолжает расти.
Генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев сообщил, что в большинстве ситуаций ни в 2024 году, ни в 2025 году не стоит досрочно погашать кредиты.