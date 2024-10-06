Стало известно, когда россияне смогут накопить на ипотеку

Новая мера предполагает, что при составлении договора банк будет принимать от вкладчика средства, начислять на них проценты, а потом перенаправлять накопленные деньги по распоряжению вкладчика на приобретение жилья или финансирование его участия в долевом или индивидуальном жилищном строительстве.