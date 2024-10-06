Риэлтор предупредила о рисках ипотечного донорства

Ипотечное донорство стало использоваться в основном по семейной ипотеке. Риэлтор напомнила, что рыночная ипотечная ставка сейчас находится на уровне 21−22%, а по Семейной ипотеке можно купить квартиру или построить дом под 6%.
«Ребенка до 6 включительно лет у Вас нет, но у Вас есть родственники, которые обладают правом взять семейную ипотеку и готовы выступить донорами. Они идут к Вам созаемщиками в ипотечном кредите, при этом в залоговом объекте недвижимости им выделяется доля. Вы получаете ипотеку под 6%, платите ее исправно, пользуясь жильем. При погашении ипотечного кредита предполагается передача доли недвижимости, юридически принадлежащая донору», — объяснила Ирина Киселева.
Главным преимуществом ипотечного донорства считают низкие процентные ставки. Однако такая схема несет ряд рисков.
Прежде всего, отметила риэлтор, доля в недвижимости принадлежит, в том числе, созаемщику.
«Каким образом распорядится ею донор при погашении вами ипотеки — одному донору и известно. В лучшем случае, вам придется выкупить эти квадратные метры, в худшем жить в одной квартире с вашим бывшим донором», — подчеркнула она.
Ирина Киселева выделила еще один риск: «При попадании донора под процедуру банкротства, доля вашей недвижимости, юридически ему принадлежащая, включается в состав конкурсной массы с последующей ее реализацией».
Риэлтор заключила, что схема ипотечных доноров не получит широкое распространение в России. Очень велики риски потери клиентом части своего имущества, пояснила она.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».