Риэлтор предупредила о рисках ипотечного донорства

«Ребенка до 6 включительно лет у Вас нет, но у Вас есть родственники, которые обладают правом взять семейную ипотеку и готовы выступить донорами. Они идут к Вам созаемщиками в ипотечном кредите, при этом в залоговом объекте недвижимости им выделяется доля. Вы получаете ипотеку под 6%, платите ее исправно, пользуясь жильем. При погашении ипотечного кредита предполагается передача доли недвижимости, юридически принадлежащая донору», — объяснила Ирина Киселева.