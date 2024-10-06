Раскрыто, как изменятся цены на квартиры без лимитов

По оценке эксперта, субсидировать ипотеку своими силами застройщики вряд ли смогут — это дорого при высоких ставках и слишком сильно влияет на конечную стоимость квартир, в которую и закладываются затраты на субсидирование. Поэтому девелоперам, в конечном итоге, не остается ничего, кроме как пересмотреть цены в сторону снижения. «Поэтому к концу года мы можем увидеть новые скидки и акции, приуроченные как раз к новогодним праздникам. А более заметным тренд на снижение цен может стать уже в следующем году», — прогнозирует Олег Репченко.