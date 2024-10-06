Раскрыто, как изменятся цены на квартиры без лимитов

Сбербанк первым сообщил о приостановке записи на получение кредита по льготной семейной ипотеке. Лимиты остальных банков-участников программы также на исходе.
В целом правительство в 2024 году направило на программу около 6 трлн рублей: эти деньги выданы банкам для субсидирования разницы между рыночной ставкой и более низкой ставкой по программе. Но из-за увеличения ключевой ставки с 16% в начале года до 19% к октябрю субсидирование ставки по льготной ипотеке увеличилось, поскольку банки вслед за ЦБ РФ также повысили свои кредитные ставки.
Так, средневзвешенные ставки по рыночной ипотеке впервые с декабря 2020 года превысили 21% для новостроек и на вторичном рынке, согласно данным ДОМ.РФ. «Общего текущего лимита программы хватит до ноября. Оператор программы перераспределил лимиты между банками для продолжения выдач», — сообщается в комментарии пресс-службы Минфина.
По мнению руководителя Циан. Аналитики Алексея Попова, пока об отмене семейной ипотеки речь не идет. «Раньше тоже были случаи, когда заканчивалось финансирование отдельных льготных программ, но они со временем вновь становились доступны. Этот вариант остается “основным” для участников рынка и сейчас», — пояснил он. По его оценке, отсутствие семейной ипотеки может в моменте «убрать» с рынка до 40% от сегодняшних покупателей. Глубина снижения спроса будет зависеть от длительности приостановки выдачи кредитов.
«Снижение темпов ввода жилья — вполне реальная перспектива. Она связана с тем, что высокая ставка ЦБ, а, значит, и дорогое проектное финансирование, — не краткосрочная история, а условия, в которых рынок будет существовать несколько лет. Уже сейчас снизилась активность девелоперов по запуску новых проектов, что скажется на объемах ввода жилья через 3−4 года», — рассказал эксперт.
«Многое зависит от того, как быстро будут выделены новые лимиты», — полагает руководитель Аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.
Но, по его оценке, риск того, что новые лимиты будут доступны лишь в 2025 году, существует: учитывая, что бюджет на этот год уже сформирован и лишних денег в нем, по всей видимости, нет, иначе не было бы причин, например, урезать льготную IT-ипотеку, которая помогает удерживать нужных стране специалистов.
Если семейная ипотека, которая осталась практически единственным инструментом поддержания продаж, притормозится, то застройщикам нужно будет искать новые способы стимулировать продажи, полагает Олег Репченко. «Иначе никак: ипотека дорогая, цены высокие — за последние 4 года квартиры подорожали примерно в два раза, спрос уже падает, а эскроу-счета наполнять нужно, ведь это этого зависит ставка проектного финансирования», — пояснил он.
По оценке эксперта, субсидировать ипотеку своими силами застройщики вряд ли смогут — это дорого при высоких ставках и слишком сильно влияет на конечную стоимость квартир, в которую и закладываются затраты на субсидирование. Поэтому девелоперам, в конечном итоге, не остается ничего, кроме как пересмотреть цены в сторону снижения. «Поэтому к концу года мы можем увидеть новые скидки и акции, приуроченные как раз к новогодним праздникам. А более заметным тренд на снижение цен может стать уже в следующем году», — прогнозирует Олег Репченко.
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